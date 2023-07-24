Культура

Сборная экскурсия по Пскову с посещением Кремля пройдет 4 августа

Сборная экскурсия по Пскову с посещением Кремля пройдет 4 августа в 15:30. Во время путешествия у гостей будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от Кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами, уточнили в музее.

В программу также включено посещение Троицкого собора.

Место встречи группы: Приказная палата (улица Кремль 4). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.