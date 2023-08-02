Культура

Александр Борисов о личности воеводы Шуйского и значимости обороны Пскова в истории России

Совсем скоро в Пскове состоится исторический праздник «Воевода Шуйский». В этом году его поддержало Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Как осада Пскова повлияла на историю России? Кто такой воевода Шуйский? Как исторические праздники помогают прививать любовь к отечественной истории?

Об этом и многом другом рассказал руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

– В этом году праздник «Воевода Шуйский» проходит при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества. Расскажите, пожалуйста, почему было принято такое решение?

– Еще Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «То истина, что Псков или Шуйский спасли Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгладится из нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству». Эта оценка вклада псковичей и воеводы Шуйского в защиту России - и спустя века остается актуальной. Историю своей страны, а тем более города, края, в котором ты родился, необходимо знать и популяризировать. Поэтому праздник «Воевода Шуйский», проводимый Псковским музеем-заповедником и Псковским городским молодежным центром, в этом году поддержан местным реготделением РВИО.

Праздник пройдет в Покровском углу и его окрестностях, - место это знаковое, в котором развернулись ключевые события осады 1581 года. Организаторы праздника, на мой взгляд, выбрали прекрасный формат, который позволяет познакомить псковичей и гостей города с тонкостями и особенностями жизни в XVI веке. Во внешней части Покровского угла гостей праздника будут ждать интерактивные площадки со средневековыми играми, обучающими боями и мастер-классами. Внутри же, за храмом Покрова и Рождества от Пролома, гостей встретит исторический лагерь реконструкторов. Именно такое «живое» взаимодействие с историей, элементы интерактива, помогают сохранять память о значимом событии в истории Пскова и России - обороне Пскова в 1581-1582 годах

– Иван Петрович Шуйский руководил обороной Пскова от войск Стефана Батория, но широкой известности этот подвиг ему не принес...

– В дореволюционной историографии Иван Петрович Шуйский был хорошо известен и его заслуги перед Отечеством были оценены по достоинству. Имя его стояло в одном ряду с такими спасителями России, как, например Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Не случайно его заслуги отмечал в своей «Истории государства Российского» и Николай Карамзин. После 1917 года произошел пересмотр подходов к истории, воевода Шуйский исчез со страниц учебников и в этом, на мой взгляд, есть определенная историческая несправедливость. Исправить ее - региональное отделение Российского военно-исторического общества пытается совместно с Псковским музеем-заповедником.

Любому поколению россиян важно помнить имена наших героев и гордиться ими. Воевода Шуйский – один из них. Он возглавил оборону горда от войск Стефана Батория с 18 августа 1581 года по 4 февраля 1582 года. Важно отметить, что праздник носит название не в честь исторического события, а личности, - этим подчеркиваются заслуги Ивана Шуйского. Осада Пскова – это не только храбрость и доблесть русского гарнизона крепости и псковичей, вставших на защиту своего города но и личный поединок двух военных деятелей, двух полководцев, разных военных школ — русской и западноевропейской. Для Батория уход от Пскова без взятия стал бы потерей воинской чести и шансов на решительную победу в войне. Поэтому борьба за Псков была ожесточенной. При такой упорной осаде Шуйскому удалось не только грамотно распределить ресурсы и силы, но и сплотить псковичей, что привело к успеху обороны, спасению российской государственности.

– Изменила ли оборона Пскова от войск Стефана Батория судьбу Руси того времени?

– Ливонская война началась в 1558 и продлилась четверть века. Героическая осада Пскова спасла Русское царство от полного поражения в этой войне. Падение Пскова открыло бы Баторию дороги на Москву и Новгород. Неудача под Псковом заставила польского короля пойти на мирные переговоры. Эта осада еще раз подтвердила, что Псков не зря называют «форпостом русских земель». Город множество раз останавливал нашествия с Запада и в 1581 году псковичи в очередной раз встали на пути иностранных интервентов. Сохранять память о подвиге наших предков — наш долг и святая обязанность.

Источник: Псковское региональное отделение Российского-исторического общества