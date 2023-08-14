Культура

Ожидаемое количество посетителей исторического праздника «Воевода Шуйский» назвала Светлана Мельникова

Ожидаемое количество посетителей исторического праздника «Воевода Шуйский» в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» назвала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Такие мероприятия истекаемые. Человек не может с десяти утра до пяти там находиться. Здесь более замкнутое пространство, чем на "Довмонте". Если до 1000 человек - это комфортно и хорошо. Надеемся, что действо привлечет и туристов», - предположила она.

Заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль отметил, что встречается небольшое количество детей и семей, которые могут находиться на площадке пять часов.

«Музей представлял площадку на днях Псковской области в Витебске с историческими играми. Были некоторые семьи или ребята, которые на протяжении пяти часов играли, но таких не большинство», - уточнил он.

Праздник состоится 26 августа. Его организаторами традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.