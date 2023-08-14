Ожидаемое количество посетителей исторического праздника «Воевода Шуйский» назвала Светлана Мельникова

Ожидаемое количество посетителей исторического праздника «Воевода Шуйский» в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» назвала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль отметил, что встречается небольшое количество детей и семей, которые могут находиться на площадке пять часов.
Праздник состоится 26 августа. Его организаторами традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.