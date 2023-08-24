Культура

Строевые команды пикинера показал клуб «Терция» на празднике «Воевода Шуйский»

Представление клуба исторической реконструкции «Терция» из Москвы проходит на историческом празднике «Воевода Шуйский» на территории Покровской башни в Пскове, сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники клуба продемонстрировали снаряжение, а также провели показательное выступление, где показали строевые приемы под команды пикинера, озвученные в том числе на немецком языке.

«Терция» основана в 2017 году в Москве. Общество занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, а также новый проект – московские стрельцы приказа Артамона Матвеева.

В рамках программы исторического праздника общество проведет показательные экзерции (строевые приемы), организует Рекрутскую школу Христера Сомме по обучению ратных людей обращению с пикой по нидерландскому уставу, а также продемонстрирует комплекты войск Московского царства, Речи Посполитой и европейских формирований.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.