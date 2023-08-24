Культура

Интерактивные площадки работают на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Интерактивные площадки работают на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове на территории Покровского угла, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла проходит масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

Сами площадки будут работать до 16:00. Гости могут посетить такие площадки, как «Приказная изба»; «Псковская монета»; «Битва дружин»; «Литье пуль»; «Исторические игры»; «Суличный тир»; «Учение и хитрость пехотных людей». Кроме того, представлены и торговые ряды с аутентичными украшениями, сувенирами Пскова и многое другое.

Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположились интерактивные площадки, музейная мастерская, а также организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова знакомят гостей праздника с бытом предков в XVI веке.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.