Культура

Александр Серавин о празднике «Воевода Шуйский»: Ценность мероприятия очень высока для Пскова и России

Ценность исторического праздника «Воевода Шуйский» очень высока как для Пскова, так и для России. Такое мнение озвучил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Ценность мероприятия очень высока и для Пскова, и для России в целом. Этот период, XVI-XVII века, по нему я проводил исследования, когда работал в университете. Если мы начинаем спрашивать у школьников и даже не у них спрашивать, то очень ярко вырисовывается XII-XIII века и XVIII-XIX века. Период XVI-XVII века мало, кто может вспомнить. Для Пскова, в частности, как раз именно это историческое место, именно этот праздник имеет крайне важное значение. В тот период псковичи были на передовой геополитического и исторического процесса. Большое спасибо, что музей приютил, что Российское военно-историческое общество в лице Александра Александровича Борисова помогло этому празднику», - отметил он.

Александр Серавин уточнил, что присутствие лишь одного клуба исторической реконструкции доказывает необходимость популяризации данного исторического периода в массах.

«На ту же самую битву Александра Невского собирается сколько реконструкторов, а сколько сейчас здесь. Хотя значение для России абсолютно одинаковое было, но из-за того, что разная информационная составляющая. Уверен, в будущем этот период ждет яркого режиссера и фильм. Если не появилось хорошего фильма, нет песни, то эпоха, к сожалению, забывается», - продолжил он.

Также, по мнению Александра Серавина, одного дня для фестиваля реконструкторов мало.

«Будучи сам реконструктором, считаю, что любой фестиваль реконструкторов он должен быть двухдневный. Должны быть разные клубы, чтобы происходил обмен историческими знаниями, тонкостями реконструкторских подходов, это обязательная процедура», - заключил вице-губернатор.

26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла проходит масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.