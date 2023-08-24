Культура

Показательными выступлениями завершился исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове

Закрытие исторического фестиваля «Воевода Шуйский» состоялось на территории Покровского угла, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Завершился праздник показательными выступлениями клуба исторической реконструкции «Терция», на которых рассказали об одеянии воинов и о том, как происходили бои и осады. Также воины произвели имитацию выстрела и совершили «общую атаку». После показательных выступлений каждый желающий смог пообщаться с участниками клуба и сделать фотографии на память.

Во время фестиваля гости и жители города смогли окунуться в историю, посетить интерактивные площадки и поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, на празднике состоялись экскурсии по Покровскому углу и занимательная лекция д.и.н профессора Михайлова Андрея Михайлова «Артиллерия Пскова в XVII веке».

Организаторами фестиваля традиционно выступили Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.