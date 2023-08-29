Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с певицей Алиной Виардо

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - финалистка телевизионного проекта «Новая Звезда» (2 сезон) на телеканале «Звезда», участница телепроекта «Голос» (9 сезон), а сейчас всецело отдающая себя обучению детей певица Алина Виардо.

Уроженка Пскова расскажет, насколько сложно попасть на телевизионные вокальные конкурсы и тем более дойти до финала, и какие подводные камни могут встретиться на пути к успеху. Также Алина Виардо расскажет о своем творческом пути, о работе своей вокальной студии, даст советы молодым музыкантам, как продвигать свое творчество, и исполнит несколько своих песен.

Радиослушателей ждет эксклюзив — в студии ПЛН FM Алина Виардо впервые исполнит песню из нового альбома!

Трансляция завершена.