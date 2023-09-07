Студентка псковского колледжа искусств получила именную стипендию

Студентка 4 курса специальности «Дизайн» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Валерия Яковлева стала обладательницей именной стипендии комитета по образованию Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в учебном заведении.
Данная стипендия выплачивается студентам профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам образовательных организаций высшего образования за особые успехи в научной и учебной деятельности.
Также в учебном заведении отметили, что в 2022-2023 учебном году Валерия Яковлева заняла первое место в региональном этапе всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в номинации «Графический дизайн» и представила Псковскую область в отборочном (межрегиональном) этапе чемпиона по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Новосибирской области.