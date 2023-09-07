Культура

Студентка псковского колледжа искусств получила именную стипендию

Студентка 4 курса специальности «Дизайн» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Валерия Яковлева стала обладательницей именной стипендии комитета по образованию Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в учебном заведении.

Данная стипендия выплачивается студентам профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам образовательных организаций высшего образования за особые успехи в научной и учебной деятельности.

«Студентка получила денежную поддержку, пройдя серьезный конкурсный отбор. Валерия обучается в колледже по специальности "Дизайн" по отраслям в области культуры и искусства. Она ответственная, добросовестная, заинтересованная и целеустремленная ученица, требовательна к себе, в работе внимательна, всегда добивается поставленной цели, в обучении и творчестве показывает только отличные результаты», - рассказали в колледже.

Также в учебном заведении отметили, что в 2022-2023 учебном году Валерия Яковлева заняла первое место в региональном этапе всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в номинации «Графический дизайн» и представила Псковскую область в отборочном (межрегиональном) этапе чемпиона по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Новосибирской области.