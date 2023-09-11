Культура

Два концерта органной музыки пройдут в Печорах

Два концерта органной музыки пройдут в Печорах 16 и 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами концертов

В субботу, 16 сентября, зрители смогут услышать органную музыку в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи Ужви.

В программе:

Винченцо Петрали Versetto и Andante mosso

Г. Бем - хоральная прелюдия «Vater Unser»

А. Вивальди - И.С. Бах. Концерт ля минор

И. Пахельбель Партита «Что не делается, то к лучшему»

К. Ф. Э. Бах Sonata per il Organo solo in a moll Wq.70 (1755)

Эдуард Элгар - Salut d`Amour

М.Э. Босси - Вечерняя песня, Ave Maria

А. Риттер - Соната d-moll

Начало в 16:30.

А 17 сентября, в воскресенье, на сцене выступят лауреаты пятого международного конкурса «Юный органист» Полина Пантелеева и Ирина Крюкова.

Начало в 16:00.

Концерты пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.