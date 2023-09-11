Два концерта органной музыки пройдут в Печорах 16 и 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фотографии предоставлены организаторами концертов
В субботу, 16 сентября, зрители смогут услышать органную музыку в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи Ужви.
В программе:
Начало в 16:30.
А 17 сентября, в воскресенье, на сцене выступят лауреаты пятого международного конкурса «Юный органист» Полина Пантелеева и Ирина Крюкова.
Начало в 16:00.
Концерты пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, лютеранская церковь святого Петра.