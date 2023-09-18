Культура

Студенты псковского колледжа искусств спросили у Владимира Рецептера, что есть счастье

Примерить на себя роль журналистов, берущих интервью у знаменитости, смогли учащиеся Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на пресс-конференции в рамках гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в разговоре с мэтром, создателем и бессменным организатором Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге, режиссёром и педагогом, воспитывающем вот уже четвёртое поколение актёров театра, приняли участие 38 учащихся I—III курсов колледжа, обучающихся по специальностям «Социально- культурная деятельность», «Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн». Молодые люди задали Владимиру Рецептеру множество вопросов. Например, о том, где и как он учился, как и в каком возраст пришёл к православной вере, какой совет дал бы молодому поколению и даже «Что для вас есть счастье?».

Владимир Рецептер рассказал студентам о своей учёбе на филфаке ташкентского университета, о запомнившихся на всю жизнь встречах с Анной Ахматовой и Самуилом Маршаком, о друзьях-литераторах, о новом романе, опубликованном в журнале «Новый мир» этим летом, многом, многом другом. Зашёл разговор и о вопросах прочтения разных пушкинских произведений — вопросов, поиск ответов на которые, по сути, стал главным делом всей жизни Владимира Рецептера.

В завершении встречи мэтр прочитал псковской молодёжи свои новые, ещё нигде не публиковавшиеся стихи, рассказали в «Михайловском».

Напомним, что сегодня вечером большие гастроли театра Владимира Рецептера в Государственном Пушкинском заповеднике будут продолжены спектаклем по комедии А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».