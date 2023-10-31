Культура

Наталия Дубровская: Митрополит Тихон привлек много молодежи в Изборск

После прихода в Псковскую область митрополита Крымского и Симферопольского Тихона в Изборск стало приезжать много молодежи. Об этом сообщила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы искренне благодарны митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону. Вспоминаю, как 5 лет назад, когда владыка к нам приехал, мы думали, как у нас будет выстраиваться работа. Потом приехали волонтеры, состоялся молодежный лагерь "Истоки" – молодежь приехала из 33-х регионов России. Более 1300 человек принимали участие на наших площадках: кто-то работал на Словенских ключах, кто-то на Труворовом городище. Это новый опыт знакомства. Есть и паломнический туризм, в этом году много было таких групп. Сердечные слова благодарности владыке за помощь, поддержку и возможность работать по-новому», – сказала она.

Наталия Дубровская отметила, что работа с Псковской епархией продолжается.

«Что новое пришло с владыкой – это большое количество молодежи из разных уголков страны. Что интересно молодежи в музее? Оказывается, грандиозная коллекция, которая нам осталась после Валентина Васильевича Седова, уникальные археологические находки привлекают сейчас молодежь. Музей зазвучал по-новому. Для нас это огромные возможности», – заключила она.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) был освобожден от должности главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии.