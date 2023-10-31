Наталия Дубровская: Митрополит Тихон привлек много молодежи в Изборск

После прихода в Псковскую область митрополита Крымского и Симферопольского Тихона в Изборск стало приезжать много молодежи. Об этом сообщила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Наталия Дубровская отметила, что работа с Псковской епархией продолжается.
«Что новое пришло с владыкой – это большое количество молодежи из разных уголков страны. Что интересно молодежи в музее? Оказывается, грандиозная коллекция, которая нам осталась после Валентина Васильевича Седова, уникальные археологические находки привлекают сейчас молодежь. Музей зазвучал по-новому. Для нас это огромные возможности», – заключила она.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) был освобожден от должности главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии.