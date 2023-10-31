Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Чем Изборский музей-заповедник порадует гостей?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Она расскажет об уникальных выставках, о ниточках, связывающих учреждение с Псково-Печерской обителью, фестивале реконструкции «Железный град» и поделится итогами летнего туристического сезона и предстоящими планами. Кроме того, ведущий Дмитрий Иванов выяснит, какую роль в судьбе Изборска сыграл митрополит Тихон.

Об этом и многом другом — в эфире.