Светлана Мельникова рассказала во Владимире о геноциде населения Псковской области в годы войны

Во Владимирской областной филармонии открылась выставка «Место памяти. Без срока давности», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на которой генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала о геноциде населения Псковской области, сообщили Псковский Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Владимирская область стала стартовой точкой для передвижной экспозиции, которая позднее будет представлена и в других регионах страны.

Экспозиция рассказывает трагедию геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны при помощи художественных образов – более 100 картин, скульптур и малых архитектурных форм, которые способны повлиять на восприятие исторических сюжетов. Часть представленных полотен была написана ещё в 1940-е годы очевидцами событий. Также есть картины из музейных собраний, частных коллекций и творения современных художников, которые обращались к теме геноцида советского народа.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила на открытии выставки и рассказала о геноциде населения Псковской области во время немецко-фашистской оккупации.

«На территории современной Псковской области существовало 59 концентрационных лагерей. Большинство находилось в Пскове, Псковском районе и Великих Луках, Острове, Порхове, Опочке, Невеле, Новосокольниках. Это и печально известные Шталаг-372 в Пскове, в котором погибли более 75 тысяч человек, и Дулаг-100 в Порхове, в котором были замучены 85 тысяч человек. Кроме истребления людей в лагерях, нацисты без всякой жалости сжигали целые деревни: в одной только Псковской области было уничтожено более 5 тысяч деревень», – комментирует Светлана Мельникова.

Не только концлагеря и методичное уничтожение населенных пунктов были часть нацистской политики на территории Советского Союза. С 1942 года на территории Псковской области начался массовый угон населения на каторжные работы и в рабство в Германию. По установленным данным, поименным спискам, составленным местными Советами, а также количеству вернувшихся по репатриации, было установлено, что за период временной оккупации области было угнано в немецкое рабство около 150 тысяч человек.

По Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками расстреляно 17 189 мирных граждан, повешено 132 человек, заживо сожжено 1 990 человек, подвергся арестам, насилиям и побоям 6 621 человек.

Частью нацистской политики на захваченных территориях всегда был и искусственно вызванный голод. Изъятие провианта у населения в пользу армии было призвано подавить возможное сопротивление и увеличить смертность. Голод ослаблял организм, что способствовало распространению инфекционных заболеваний. Последствия голода ощущались долгие годы после освобождения региона – рост смертности, демографический кризис (до конца 1940-х годов в Псковской области смертность продолжала преобладать над рождаемостью). Из полуторамиллионного довоенного населения в регионе в живых осталось лишь 500 тысяч человек.

Выставка «Место памяти. Без срока давности» подготовлена по инициативе Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации при содействии Министерства культуры РФ и правительства Владимирской области. Выставка будет работать с 8 мая по 14 июня.