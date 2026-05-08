В Псковском театре драмы начали репетировать спектакль «Где-то на белом свете. Вторая серия»

Актеры Псковского театра драмы в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказали, что уже начали репетировать спектакль «Где-то на белом свете. Вторая серия», и исполнили песню из второй части спектакля.

Художественный руководитель — директор театра Дмитрий Месхиев решил не останавливаться на одной части и решил сделать вторую, признаются актеры театра. Далее они исполнили демо-версию песни, которая будет в постановке.

Послушать исполнение можно в видеоверсии программы «Квартирник».

«Я могу раскрыть вам только один секрет: это будет 100% вторая серия этого спектакля. Во второй части спектакля мы пойдем еще дальше по временным интервалам. Может, там будет музыка советского кино, а дальше и русского кино. Вот такую завесу тайны я немного приоткрыл. По поводу даты (премьеры) — это все вопросы к Дмитрию Дмитриевичу, нашему постановщику, поэтому дату я не смогу вам назвать», — комментирует актер Георгий Болонев.

Напомним, первый показ спектакля-концерта в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Где-то на белом свете… Первая серия» состоялся в феврале 2026 года. Этот спектакль, в основу которого легли песни советского и российского кино разных лет, продолжил серию актерских музыкальных вечеров в буфете театра.