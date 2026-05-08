«Довмонт Псковский» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Культурно-образовательный проект Псковского музея-заповедника и Псковского молодежного центра «Крепость земли Псковской» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Реализация проекта подразумевает проведение фестиваля-реконструкции «Довмонт Псковский», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Это первый крупный грант, который мы получили совместно с нашим постоянным партнёром – Псковским музеем-заповедником. Опыт и профессиональная поддержка со стороны музея, на наш взгляд, обеспечат проекту последовательное и качественное воплощение на всех этапах», – отметила председатель Псковского молодежного центра Лариса Егорова.

Цель – оказать содействие в сохранении историко-культурной памяти и популяризации истории Пскова среди его жителей и гостей через серию событийных историко-образовательных, культурных и спортивных мероприятий, рассказывающих о жизни населения города в XIII веке.

Отметим, что в этом году фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдет 27 июня в Псковском кремле. Гости и участники события вновь погрузятся в атмосферу настоящего средневековья: познакомятся с ремеслами, бытом и боевым искусством прошлого.

