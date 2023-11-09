Культура

Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких пройдет в Пскове 12 ноября

«Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» пройдет в Пскове 12 ноября. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника, проект включает цикл интерактивных программ, целью которых - знакомство самых маленьких гостей с шедеврами Псковской картинной галереи.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В проекте два блока для начинающих (6+) и опытных (8+). В это воскресенье опытных путешественников ждет знакомство с шедеврами Картинной галереи Псковского музея-заповедника в рамках тематического занятия «Художники-путешественники». Юные посетители в формате творческого маршрута с интересной беседой, играми и креативным заданием познакомятся с живописными полотнами из собрания музея.

Место встречи: Картинная галерея (улица Некрасова, 7).