Культура

Три псковских музея примут участие в стратегической сессии в Петербурге

Три музея Псковской области станут участниками международной стратегической сессии исторических и военно-исторических музеев, которую проведет Музей Победы 16 и 17 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Фото: Музей Победы

Участие во встрече примут представители Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и краеведческого музея города Великие Луки.

Мероприятие пройдет в дни проведения IX Международного культурного форума. На площадке Музея политической истории России соберутся более 150 представителей музеев – членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, участников международного проекта «Территория Победы». Спикерами станут истории, публицисты, видные общественные и политические деятели.

16 ноября участники обсудят тему «Музеи и традиционные ценности. Как соответствовать вызовам современности?». На встрече выступят заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

17 ноября в рамках сессии гости рассмотрят вопрос формирования образа музея будущего и публичного образа руководителя культурной площадки. Об информационно-психологической безопасности расскажет советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, о новых методах подачи военной истории — научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Также гостей ждет доклад о грантовых возможностях для музеев и мастер-класс по развитию лидерских качеств.

Начало: 16 ноября – 12:00, 17 ноября – 10:00.