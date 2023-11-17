Культура

Премьере спектакля «Королевы обнажают душу» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН

Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» станет темой очередного онлайн-брифинга, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября. Легендарный спектакль уже завтра будет представлен в Городском культурном центре Пскова и откроет фестиваль «Миссис Псков».

В чем идея спектакля, о чем он расскажет, каких сюрпризов следует ожидать зрителям? Об этом сегодня расскажут создатели, участники спектакля и звездные гостьи:

Натали Каролин - «Миссис Сибири 2022», амбассадор благотворительного фонда помощи недоношенным детям;

Светлана Мишина - «Миссис Москва классик 2023», чемпионка мира по спортивным и бальным танцам;

Нина Банная - обладательница титула «Миссис Москва 2022», прима спектакля «Королевы обнажают душу»;

Олеся Асеева - обладательница титула «Гранд королева планеты 2023», оперная дива, мать семерых детей, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей;

Алла Маркина - президент фонда «Планета женщин».

Николай Королев - директор продюсерского центра «Королев продакшн», директор конкурсов «Мисс и Миссис Псков».

Начало онлайн-брифинга - в 16.30. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.