Культура

Псковский музей посетили руководители Банка России

С рабочим визитом в Псковскую область прибыла начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Ирина Петрова. Псковский музей-заповедник гостья посетила совместно с управляющим отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергеем Ивановым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В музее делегации была представлена выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали». Боевое, охотничье и парадное оружие, снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы, изделия лучших русских мастеров поразили гостей своей историей, красотой и утонченностью.

Однако настоящим сюрпризом для гостей музея стало Древлехранилище, в котором им выпал шанс познакомиться с уникальными экспонатами из собрания Псковского музея, в том числе старинными псковскими рукописями XIV-XVI века.

«Вот это Евангелие 1694 года, в котором порядка 700-800 страниц. И в нем указано, что книга была напечатана в 7784 году, мы вычитаем 5508 и получаем 1694 год. Это очень хорошо, когда в книге указаны даты, и мы можем атрибутировать их точно», – рассказывала о сокровищах своего отдела Наталья Родникова. «Еще я хочу отметить, что такое украшение с живописной вставкой встречается только в Пскове», – пояснила она.

«Очень хочу вам напоследок показать сюрприз – у нас есть альбом, переданный Борисом Степановичем Скобельцыным, с золотым обрезом, с вышивкой. Такие альбомы клали на балах для записей и пожеланий, в нашем альбоме есть стихотворение с автографом А. Керн», – отметила Наталья Родникова.

Редкие Западноевропейские издания показала гостям старший научный сотрудник Древлехранилища Ольга Кудрявцева.

«Хочу вам представить самый древний памятник письменности в собрании музея – греческую рукопись X века, написанную в Константинополе. Очень интересны и немецкие переплеты XVI века, потому как немцы для переплета книг использовали свиную кожу, а не телячью. На них есть металлические застежки, которые делали специальные мастера. Также у нас хранятся знаменитые коллекционные атласы Я. Блау 1662 года. Они издавались на немецком, голландском, французском, а у нас представлен атлас на латинском языке. Три тома из этой серии были потеряны во время Гражданской, а затем Великой Отечественной войн. Восхитило гостей, что в атласах везде отмечался город Псков, он играл большую роль, так как тут проходила знаменитая дорога via magna: Рига – Псков – Турайда – Вендекула», – рассказала она.

«Я далеко не первый раз в музее, я знаю, что ваш музей уникален и все мы, псковичи, можем только гордиться всеми экспонатами, которые здесь представлены. То, что мы увидели сейчас в Древлехранилище просто поразительно и привело меня в восхищение. Но самое главное – это люди, которые сохраняют и изучают эти исторически уникальные и значимые предметы. Поэтому я ухожу сегодня из музея под сильным положительным впечатлением и желаю нашему партнёру, Псковскому музею, только успехов, процветания, всего самого хорошего и доброго, а мы всегда рядом и будем наши связи только укреплять», - отметил Сергей Иванов по окончании встречи.