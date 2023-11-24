Псковский музей посетили руководители Банка России

С рабочим визитом в Псковскую область прибыла начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Ирина Петрова. Псковский музей-заповедник гостья посетила совместно с управляющим отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергеем Ивановым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В музее делегации была представлена выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали». Боевое, охотничье и парадное оружие, снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы, изделия лучших русских мастеров поразили гостей своей историей, красотой и утонченностью.
Однако настоящим сюрпризом для гостей музея стало Древлехранилище, в котором им выпал шанс познакомиться с уникальными экспонатами из собрания Псковского музея, в том числе старинными псковскими рукописями XIV-XVI века.
«Очень хочу вам напоследок показать сюрприз – у нас есть альбом, переданный Борисом Степановичем Скобельцыным, с золотым обрезом, с вышивкой. Такие альбомы клали на балах для записей и пожеланий, в нашем альбоме есть стихотворение с автографом А. Керн», – отметила Наталья Родникова.
Редкие Западноевропейские издания показала гостям старший научный сотрудник Древлехранилища Ольга Кудрявцева.
«Я далеко не первый раз в музее, я знаю, что ваш музей уникален и все мы, псковичи, можем только гордиться всеми экспонатами, которые здесь представлены. То, что мы увидели сейчас в Древлехранилище просто поразительно и привело меня в восхищение. Но самое главное – это люди, которые сохраняют и изучают эти исторически уникальные и значимые предметы. Поэтому я ухожу сегодня из музея под сильным положительным впечатлением и желаю нашему партнёру, Псковскому музею, только успехов, процветания, всего самого хорошего и доброго, а мы всегда рядом и будем наши связи только укреплять», - отметил Сергей Иванов по окончании встречи.