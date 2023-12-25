Культура

Тематическая программа «Свет Рождества» пройдет в Псковском музее

Тематическая программа «Свет Рождества» состоится 7 января в 13:00 в Картинной галерее Псковского музея, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе музея.

Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые в настоящее время находятся в фондохранилище. Об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных одному из главных событий человеческой истории – Рождеству Христову, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Проценко.

В конце мероприятия молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея праздничные традиционные песнопения и колядки.

Все участники встречи получат на память открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.