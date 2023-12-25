Культура

Четверо псковичей стали лауреатами X открытого Всероссийского конкурса «Кларини ХХI века»

Трое студентов и преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова удостоены звания Лауреата X Открытого Всероссийского конкурса-форума «Кларини ХХI века», который состоялся в конце декабря 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Это масштабный конкурс, учредителями которого являются Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского- Корсакова, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии», Региональная общественная организация «Союз композиторов Санкт-Петербурга».

По итогам конкурса звания лауреата конкурса в номинации «Сольное исполнительство. Эстрадный вокал» получили: Анастасия Егорова – 1 степень (преподаватель Екатерина Камалова), Анастасия Алексеева – 1 степень (преподаватель Олеся Селивёрстова), Анна Бутман – 2 степень (преподаватель — заслуженная артистка России Марина Курчавова).

Преподаватель колледжа Тимофей Никогосов (Бичевский) стал обладателем звания лауреата 1 степени в номинации «Авторская музыкально-компьютерная композиция».

Отметим, что само название конкурса-форума «Кларини XXI века» определяет связь классического музыкального искусства прошлого с палитрой новых звуковых форм современности. «Кларини» – натуральные медные инструменты баховской эпохи, высокие яркие трубные звуки которых включались композиторами в кульминационных моментах оркестровых произведений, придавая им ликующе праздничный характер.