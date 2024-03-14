Археологическая школа «Горожане» в девятый раз состоится в Новосокольническом районе

Фонд «История Отечества» поддержал проведение летней полевой археологической школы «Горожане-2024» в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».
Расконсервация раскопа, 2022 год. Фото: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
«Теперь мы знаем абсолютно точно - экспедиция состоится. В наши дни фонд "История Отечества" - по сути единственный в стране грантодатель, который поддерживает полевые археологические исследования. На конкурс в этом году была подана 41 заявка, 14 из них получили поддержку - и наша заявка в списке победителей», - говорится в публикации.
Организаторы археологической школы «Горожане» работают с фондом «История Отечества» с 2019 года. Новый полевой сезон школы станет девятым по счету.
Ранее сообщалось, что производственную площадку будут искать участники летней полевой археологической школы «Горожане-2024» в Новосокольническом районе.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.