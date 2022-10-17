Археологический театр может появиться на территории поселения «Горожане»

Об идее использовать потенциал памятника «Горожане» для популяризации культурного и археологического наследия региона рассказал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также уточнил, что есть идея провести в поселении небольшой фестиваль с приглашением реконструкторов.
«На традиционных фестивалях много внимания уделяется боевке, мы же хотим сделать акцент именно на быте и ремесле. На этом поселении обрабатывали цветной и черный металлы, женщины ткали. Мы можем подтвердить это археологически. Надеемся, что все это случится, и мы привлечем дополнительное внимание и к памятнику, который исследуем, и к самой территории», - добавил Александр Михайлов.