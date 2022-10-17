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Культура

Археологический театр может появиться на территории поселения «Горожане»

18.10.2022 13:49|ПсковКомментариев: 0

Об идее использовать потенциал памятника «Горожане» для популяризации культурного и археологического наследия региона рассказал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы сейчас подготовили заявку на один из региональных грантов. Проект называется "Археологический театр". Суть нашего предложения заключается в том, что во время работы экспедиции ее могут посещать туристы. Мы рассказываем не только о памятнике через мобильную выставку и видеоряд, но и мы показываем действующие раскопы, показываем людям, как добывается историческое знание», – объяснил Александр Михайлов.

Он также уточнил, что есть идея провести в поселении небольшой фестиваль с приглашением реконструкторов.

«На традиционных фестивалях много внимания уделяется боевке, мы же хотим сделать акцент именно на быте и ремесле. На этом поселении обрабатывали цветной и черный металлы, женщины ткали. Мы можем подтвердить это археологически. Надеемся, что все это случится, и мы привлечем дополнительное внимание и к памятнику, который исследуем, и к самой территории», - добавил Александр Михайлов.

Теги: #Горожане #археология #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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