Культура

Константин Арбенин отметит Всемирный день поэзии в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на вечер по случаю Всемирного дня поэзии. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, в этот день, 21 марта, в музейном научно-культурном центре выступит петербургский писатель, музыкант и актёр Константин Арбенин.

Константин Арбенин. Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Михайловское»

Разным поколениям меломанов Константин Арбенин хорошо известен как создатель и лидер группы «Зимовье зверей», а филологам-профессионалам и любителям литературы — как прозаик, драматург и поэт (повесть «Король жил в подвале», фантастический рассказ «Дом в конце туннеля», роман в тезисах «Дон Гуан как зеркало мировой революции», поэма в фрагментах «Мой Пушкин»).

В конце прошлого года Константин Арбенин был гостем и участником фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» и, удивившись «нереальной энергетике» сегодняшнего «Михайловского» специально для музея подготовил авторскую программу к Всемирному дню поэзии. Важно, что по собственному признанию Арбенин ощущает себя прежде всего писателем: «Моя музыкальная деятельность — это часть литературного творчества. Когда я стал заниматься сочинением песен, для меня это было частью литературной деятельности. Я всегда ориентировался на Окуджаву, Высоцкого, Галича, Башлачева: тексты их песен — настоящая поэзия. Их можно читать с листа. Я всегда хотел, чтобы и мои песни можно было читать как стихотворения вне музыкального контекста». Пушкинский заповедник анонсирует старые и новые, в том числе и положенные на музыку стихи Константина Арбенина, интермедии и фрагменты из музыкальных спектаклей. А ещё музыкант «…расскажет о своём понимании поэзии. И, конечно, “перелистает“ поэму “Пушкин мой“», отметили в учреждении.

Аншлаг на «детском» выступлении Константина Арбенина в рамках фестиваля «Пушкин и…» в псковской «Каверинке». Фотографии со страницы фестиваля в социальной сети

Творческий вечер Константина Арбенина 21 марта пройдёт в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнут встречу в 18.00.