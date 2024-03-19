Культура

Конкурс «Псковская весна» проходит в Доме детского творчества

Конкурс «Псковская весна» проходит в Доме детского творчества Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 1967 года. Он проходит среди обучающихся образовательных учреждений города. Каждый год в нем принимают участие более 2 тысяч юных талантов в возрасте от 7 до 18 лет.

«Псковская весна» — это смотр творческих достижений детей, где обучающиеся показывают свои умения и таланты в номинациях: «Слово», «Вокал», «Фольклор», «Театр», «Инструментальная музыка», «Хоровое пение», «Хореография».

Сегодня в Доме детского творчества более 50 учащихся состязались в номинации «Слово». А уже завтра, 20 марта, более 100 конкурсантов в составе ансамблей и солистов будут показывать свои таланты в номинации «Вокал».