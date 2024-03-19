Культура

Создать картину или мелодию под впечатлением прогулки по мемориальной усадьбе можно будет на новой выставке в «Михайловском»

В обновлённую анфиладу выставочных залов в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» доставляют мультимедийное оборудование, необходимое для работы принципиально новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на руководителя отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александра Иванова.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Александр Иванов напомнил, что цель новой экспозиции, которую готовят к открытию к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, — рассказать о природе псковских пушкинских мест, ставшей источником вдохновения как для самогó гения, так и для многочисленных творцов, следующих за ним. Выставка призвана представить Святогорье как своего рода культурную Мекку для поэтов и прозаиков, художников, композиторов. Технически же концепция новой экспозиции предполагает сочетание классического искусства и отдельных «академических» выставочных приёмов с самым активным использованием современных мультимедийных средств — для оптимально эффектного показа богатейшей музейной коллекции и, главное, для того чтобы новый проект был максимально интересен людям самого разного возраста и литературной и общекультурной подготовки.

«Чтобы познакомиться с выставкой сколько-нибудь подробно, посетителю понадобится несколько часов — так много она предоставляет и готового художественного “материала“, и, одновременно с ним, творческих заданий», — рассказывает Александр Иванов. Среди игровых, но в то же время и познавательных предложений, есть, например, столик, где гость сможет «собрать» букет из цветов и трав, растущих в Святогорье и сразу же узнать, что бы «сообщил» его букет, будь он отправлен в качестве «тайного послания» особе, живущей в пушкинское время. На создание такой выставочной «забавы» создателей новой экспозиции вдохновило очень популярное среди гостей «Михайловского» музейное занятие «В гостиной истинно дворянской». Участников этого урока знакомят со светскими развлечениями пушкинского времени: играми в фанты и в шарады, а также же составлением «тайных писем-признаний» на «языке цветов» (билеты доступны по «Пушкинской карте»). На новой выставке «букеты» можно будет собрать из специальных табличек и тотчас же на экране, расположенном рядом с подставкой-«вазой», прочесть суть своей «растительной записки». Непереоценимо важно, что многие из цветов и трав, изображения которых гость найдёт на пластиковых карточках, он уже мог встретить во время своей реальной прогулки по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского.

Будет на выставке и оборудование, позволяющее посетителю, например, создать свою мелодию по впечатлениям, полученным от посещения музеев-усадеб. Или проверить, насколько настроение, сложившееся в том или ином уголке мемориального парка, если выразить его в выбранной цветовой гамме, совпадает с настроениями именитых живописцев и графиков, чьи работы хранятся в фондах музея.

Планируется, что выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» будет готова к 225-му дню рождения Пушкина. Эта работа в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» ведётся в полном соответствии с указом президента Российской Федерации и Планом основных мероприятий по подготовке и утверждённым распоряжением правительства Российской Федерации планом проведения пушкинского юбилея.