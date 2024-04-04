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Культура

Бестселлеры года представили псковичам на книжном форуме «Русский Запад»

16.04.2024 11:50|ПсковКомментариев: 0

Ведущий бренд-менеджер издательства АСТ Алексей Ионов представил участникам книжного форума «Русский Запад» бестселлеры 2024 года и рассказал о тенденциях художественной литературы последних лет. Встреча с экспертом состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснили организаторы форума, сегодня библиотекарям важно разбираться в трендах и бестселлерах, чтобы формировать фонды библиотек в  сложных финансовых условиях. В связи с этим, каждый форум традиционно открывается собранием профессионального сообщества.  

Эксперт осветил основные изменения на рынке книг, произошедшие за последние годы, в том числе - влияние маркет-плейсов на работу рынка и посещаемость библиотек. В том числе, Алексей Ионов заметил: 70% бестселлеров - это переводные книги и зарубежные произведения. Одновременно с этим значительно вырос спрос на восточную литературу китайских, корейских и других авторов. 

 

Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. Его называют одним из значимых культурных событий псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.

В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, награждение победителей конкурс «Псковская книга – 2023», творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей. 

Теги: #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» Бестселлеры года представили псковичам на книжном форуме «Русский Запад» Встречи с писателями и квест пройдут во второй день форума «Русский Запад» в Пскове Аудиоспектакль «Прогулка с Курбатовым» презентовали на псковском книжном форуме Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Пскове Писатель и сценарист Иван Соловьев представит новую книгу на форуме «Русский Запад» в Пскове Писатель Виктор Лунин станет гостем книжного форума «Русский Запад» в Пскове Межрегиональная конференция «Литературная критика. XXI» пройдет в Пскове Алексей Ахматов станет участником IX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» Около 30 издательств из Москвы, Петербурга и других городов будут представлены на книжном форуме в Пскове Писатель Юрий Поляков станет гостем XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове
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