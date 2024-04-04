Культура

Бестселлеры года представили псковичам на книжном форуме «Русский Запад»

Ведущий бренд-менеджер издательства АСТ Алексей Ионов представил участникам книжного форума «Русский Запад» бестселлеры 2024 года и рассказал о тенденциях художественной литературы последних лет. Встреча с экспертом состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснили организаторы форума, сегодня библиотекарям важно разбираться в трендах и бестселлерах, чтобы формировать фонды библиотек в сложных финансовых условиях. В связи с этим, каждый форум традиционно открывается собранием профессионального сообщества.

Эксперт осветил основные изменения на рынке книг, произошедшие за последние годы, в том числе - влияние маркет-плейсов на работу рынка и посещаемость библиотек. В том числе, Алексей Ионов заметил: 70% бестселлеров - это переводные книги и зарубежные произведения. Одновременно с этим значительно вырос спрос на восточную литературу китайских, корейских и других авторов.

Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. Его называют одним из значимых культурных событий псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.

В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, награждение победителей конкурс «Псковская книга – 2023», творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.