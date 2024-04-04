Культура

Победителей конкурса «Псковская книга-2023» наградили в рамках форума «Русский Запад»

Вручение дипломов победителям ХХVIII областного конкурса «Псковская книга-2023» состоялось в Псковской областной библиотеке имени В. Я Курбатова сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вручение состоялось в рамках книжного форума «Русский Запад». С приветственным словом к публике обратился заместитель председателя комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн.

«Участники форума, сердечно приветствую вас от имени комитета по культуре Псковской области на традиционном мероприятии "Псковская книга". Очень рад сегодня чествовать лауреатов от имени комитета, потому что книги эти получили широкое признание уже и не только в Пскове, но и за его пределами. Поэтому давайте с удовольствием их поприветствуем», - сказал Владимир Куприн.

Награды были вручены:

в номинации «Книга года» автору монографии «Церковь и духовенство Пскова ходе реформ 1666-1764 годов» Борису Постникову;

в номинации «Лучшее литературно-художественное произведение» отмечена книга «Позывной Россия!: поэзия нового времени» Псковского регионального отделения Союза писателей России;

в номинации лучшие издания по истории края - автору «Страниц истории Невеля» Геннадию Синицкому;

в номинации «Человек книги» Ирэне Панченко;

«за сохранение русских литературных традиций» Владимиру Клевцову;

«за верность Пскову в поэтическом творчестве» Татьяне Рыжковой;

«за работу по сохранению памятников нематериальной культуры» наградили научно-образовательную лабораторию «Социогуманитарная регионика» Института гуманитарных науки языковых коммуникаций Псковского государственного университета;

за книгу «Как пишутся стихи?: стихи о стихосложении» Людмилу Тишаевой;

за книгу «Невозвратные версты дороги: стихи» Вере Сергеевой.

Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. Его называют одним из значимых культурных событий псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.

В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.

Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.