Победителей конкурса «Псковская книга-2023» наградили в рамках форума «Русский Запад»

Вручение дипломов победителям ХХVIII областного конкурса «Псковская книга-2023» состоялось в Псковской областной библиотеке имени В. Я Курбатова сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вручение состоялось в рамках книжного форума «Русский Запад». С приветственным словом к публике обратился заместитель председателя комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн.
«Участники форума, сердечно приветствую вас от имени комитета по культуре Псковской области на традиционном мероприятии "Псковская книга". Очень рад сегодня чествовать лауреатов от имени комитета, потому что книги эти получили широкое признание уже и не только в Пскове, но и за его пределами. Поэтому давайте с удовольствием их поприветствуем», - сказал Владимир Куприн.
Награды были вручены:
Напомним, книжный форум «Русский Запад» проходит уже в 21-й раз. Его называют одним из значимых культурных событий псковского региона. Мероприятие стало победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма Russian Event Awards. За два десятка лет истории форума Псков посетили представители более 100 издательств.
В программе форума 2024 года – книжная выставка-ярмарка издательств России и презентации издательских проектов, творческие встречи с писателями и поэтами, а также «День комплектатора» для библиотечных специалистов.
Информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей.