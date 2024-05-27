Культура

Конкурс народных исполнителей пройдет в Псковской области по нацпроекту

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области с 16 по 25 августа. Мероприятие станет самобытным и престижным проектом, которое соберет лучшие творческие коллективы из регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участников фестиваля подготовили обширную культурную программу: творческие лаборатории, конкурсы, концерты любительских и профессиональных коллективов, популяризирующих традиционную гусельную и балалаечную игру, работа интерактивной площадки «Ремесла древней Псковщины», мастер-классы, игры, а также выставка традиционных народных инструментов Псковской области «Сохраняя, приумножаем».

Принять участие в конкурсных прослушиваниях могут солисты и инструментальные коллективы учреждений культуры, дополнительного образования, коллективы детских школ искусств, детских музыкальных школ. Возрастное ограничение — 14+.

Смотры пройдут 17 августа по номинациям: сольное исполнительство, ансамбли малых форм и ансамбли крупных форм.

Заявки принимаются до 15 июля на электронную почту: festival@ocntpskov.ru с пометкой «Фестиваль «Великие традиции» и наименованием региона.

Подробная информация опубликована в положении о проведении конкурса.

Проект реализуется с использованием гранта предоставленного Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» президентского национального проекта «Культура».