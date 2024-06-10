Второй этап археологической экспедиции в Выбутах стартует 15 июля

Второй этап археологической экспедиции в погосте Выбуты Псковского района пройдет с 15 июля по 3 августа. Идет набор волонтеров. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»
«Мы продолжаем изучение селища на погосте Выбуты в 15 км от Пскова. В мае месяце раскопки уже дали отличные результаты: собралась дружная команда энтузиастов, а археологические находки увели нас прямо в VIII-Х века», - отметили археологи.
Сейчас предстоит продолжить изучение селища на новом участке. Волонтеры получат уникальный опыт работы на раскопках, узнают много нового о истории и культуре Пскова. «Вас ждут раскопки на средневековом селище, интересные находки (бусы, фибулы, лепная керамика), непередаваемый опыт копания культурного слоя совочком и промывки грунта в специальной ванне, экскурсии по историческим местам, лекции от ведущих специалистов, посиделки у костра, бодрящие купания в реке, закатные и рассветные туманы, полевая кухня и компот, море позитива и новых знакомств», - добавили организаторы.
Планируемое количество участников – 30-35 человек. Проживание в палаточном лагере, питание – полевая кухня. Анкету участника можно заполнить по ссылке.