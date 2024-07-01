Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор

Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде. Об этом начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.