Культура

Международный фольклорный фестиваль пройдет в Пскове

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 20 июля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Международный фольклорный фестиваль "Соловьиная ночь" – это особая атмосфера, благодаря которой погружаешься в мир песни, танца и народных гуляний», - рассказал Борис Елкин.

Время и место: 20 июля с 15:00 до 22:00 в парке на набережной реки Псковы.

«Фольклорные коллективы из Беларуси, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода и Псковской области порадуют зрителей народными песнями, танцами и сказками», - отметил глава города.

Также будут организованы интерактивы и мастер-классы. Здесь псковичи попробуют себя в ратном деле и примерят доспехи, посмотрят на турниры по фехтованию на средневековом оружии, сплетут венки, споют частушки, изготовят праздничные сувениры и многое другое.

«Изюминкой» фестиваля станет шествие с огнями. Вечером гостей мероприятия ждут хороводы с песнями, народные танцы и забавы.