Культура

Ушла из жизни актриса Псковского театра кукол Раиса Иванова

Ушла из жизни актриса Псковского областного театра кукол Раиса Эдуардовна Иванова. Об этом 9 июля сообщил псковский театр кукол на своей странице В Контакте.

«Глядя ей вслед, псковичи говорили с улыбкой: «Наша куколка пошла».

Больше не скажут…., - сообщили в театре. - Яркая, талантливая Раиса Иванова знакома многим из зрителей. На спектаклях с ее участием выросли не только наши дети, но и их мамы и папы. На сцене Псковского областного театра кукол она сыграла роли Красной шапочки, Золушки, любопытного слоненка, прыгающей принцессы, Незнайки, маленького Мука, и т.д. Но была в ее репертуаре роль, которую она играла дольше всех почти 20 лет - роль Снегурочки. Красота, музыкальность, звонкий голос, артистизм актрисы творили чудо- дети безоговорочно верили в волшебство и Новый год, ждали новой встречи со своей любимой внучкой Дедушки Мороза.

Актриса обладала уникальным голосом, даже в 60 лет она могла играть детей, зверят, принцесс. Она обладала феноменальной работоспособностью и никогда не теряла голос, поэтому свои роли никогда не играла в дубль

Вся жизнь Раисы Эдуардовны, ее энергия и талант были посвящена Псковщине. Нет в псковской области такого дома культуры, в котором бы она не работала.

Светлая память прекрасной и талантливой женщине-актрисе, оставившей добрые воспоминания в наших сердцах».