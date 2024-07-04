Культура

Фестивалю «Изборская крепость» хотят присвоить имя поэта Александра Дольского

Ежегодный XI Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт с 13 по 14 июля в Изборске. Участниками станут солисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Вологды, Пскова и области. Планируется, что в этом году гости и участники проголосуют за присвоение фестивалю имени поэта Александра Дольского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель организации «Псковские барды», организатор мероприятия Игорь Плохов.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Мероприятие под открытым небом объединит вокалистов разных возрастных категорий и жанров музыки. Гости услышат авторские, туристические и самодеятельные песни под гитару в исполнении как опытных бардов, так и юных талантов от 10 лет.

Программа фестиваля включает в себя гостевые и конкурсные концерты, творческие мастерские от приглашённых экспертов и членов жюри, экскурсию по Изборской крепости, выставку, посвящённую истории события. Традиционно каждый желающий сможет исполнить свою песню у костра.

«В этом году гости и участники проголосуют за присвоение фестивалю имени Александра Дольского, это советский и российский поэт, гитарист-виртуоз, многократно выступавший на "Изборской крепости"», - добавил Игорь Плохов.

Специальные призы получит победитель в номинации «Зрительская симпатия», это кованый «гитара-скрипичный ключ» и книга истории фестиваля.

Местом проведения мероприятия будет фестивальная сцена в «Нескучном садике» на территории Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».