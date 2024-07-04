Культура

Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет 13-14 июля

Выступления известных бардов и поэтов из Псковской области и других уголков России, исполняющих собственные песни и самые легендарные произведения других авторов, можно будет услышать в Изборске на этих выходных, 13-14 июля.

Музей-заповедник «Изборск» опубликовал программу ХI Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость»:

Суббота. 13 июля

11.00 – 12.00 – Возложение земель у Поклонного Креста на Священном Холме Единства и Славы России в Изборске.

11.00 – 14.00 – Творческие мастерские. Работа жюри: прослушивание конкурсантов, определение лауреатов и дипломантов по всем номинациям, отбор участников гала-концерта. Место проведения: каминный зал.

13.00 – 15.00 – Гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике».

15.00 – Церемония открытия фестиваля. Поднятие флага фестиваля. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике».

15.00 – 17.00 – Конкурсный концерт. Голосование на Приз зрительских симпатий. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»

17.00 – 19.00 – Сольные выступления членов жюри фестиваля, приглашенных гостей, клубов авторской песни, членов оргкомитета. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике».



Воскресенье. 14 июля

13.00–15.00 – Гала-концерт. Награждение победителей. Вручение приза зрительских симпатий. Приз – кованая «гитара–скрипичный ключ». Оригинал с медалями хранится в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

16.00 – Церемония закрытия фестиваля. Спуск флага.

Фото: Музей-заповедник «Изборск», Анастасия Тарасова