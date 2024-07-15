Культура

Фестиваль военно-исторической реконструкции пройдет в Изборской крепости

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдет в Изборске 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Изборская крепость – символ защиты русской земли, главный форпост Северо-западных рубежей. Ежегодно, в первые выходные августа, в Изборске проходит фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Дата проведения фестиваля приурочена к Дню воздушно-десантных войск.

Клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Белгорода воссоздают события XIV – XVII веков, дают возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомят с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке Российского военно-исторического общества.