Культура

Квест в честь Дня города пройдет в Псковском кремле

Масштабный интерактивный квест по Псковскому кремлю «Ключи от города» пройдет в Пскове 27 июля в 16:00. Гостей приглашают отыскать пропавшую городскую казну. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Конец XVII века. Готовится град Псков к важному делу – стены да башни восстанавливать по указу государя Петра Алексеевича. Но беда приключилась в Псковском кремле. В Приказную палату залезли лиходеи и покрали казну, предназначенную для строительства. Как только стрельцы узнали о пропаже, все входы и выходы в кремле перекрыли. Немедленно начали расследование, но злодеев не поймали, а казну, судя по всему, вынести никто не успел», - рассказали легенду в музее.

Чтобы быстрее казну разыскать, воевода призовет верных горожан. «По воеводскому наказу всех помощников поделят на десятни и учинят розыск. Сыщикам придется миновать разные препятствия, справиться с загадками. Но нужно быть осторожными, ибо на пути встанут разбойники, и даже стража может учинить допрос! А десятню, что первой сыщет казну, воевода отблагодарит и почетом одарит», - отметили в музее.

Запись на мероприятие по телефону: +7(811)229-22-59.