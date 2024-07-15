Культура

Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове

Выставка «Железная поступь стальных полков», посвященная 80-летию освобождения Пскова от фашистских захватчиков и 1121-летию первого упоминания Пскова в летописях, открылась в Псковском музее-заповеднике 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Куратор выставки, старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов

Выставка подготовлена Псковским музеем-заповедников совместно с Центральным архивом документов Санкт-Петербурга. Для участников программы открытия куратор выставки Юрий Конов провел экскурсию по знаковым точкам экспозиции.

«Тема освобождения Пскова не ограничивается событиями июля 1944 года, она глубже и шире. Мы сначала освободили свою страну, а затем и пол-Европы. Мы заплатили страшную цену, и это не должно повториться. Наши предки доказали способность освобождать и себя, и всех, кто в наших способностях сомневается. Освобождение в прошлом, которое помнят в том числе благодаря сегодняшней выставке, будет залогом свободы от трагических ошибок в будущем», - отметил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

«В эти летние дни в 1944 году войска второго и третьего Прибалтийского фронтов завершали освобождение нашей области от захватчиков. Именно этому событию посвящена выставка, которую мы сделали совместно с Центральным архивом документов Санкт-Петербурга. Эта выставка не столько о ходе освобождения Пскова, сколько о людях, которые освобождали нашу землю в далекие сороковые», - сообщил куратор выставки, старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Содержимое мешка солдата, а также предметы быта военного времени были представлены на интерактивных точках. Сотрудники музея проводили экскурсии и рассказывали истории, связанные с каждым экспонатом.

Вырезки из газет, рисунки военных художников и фотоиллюстрации стали центром экспозиции. Псковичи могут узнать здесь родные края и перенестись на 80 лет назад.

На выставке размещены и уникальные экспонаты, которые несут за собой историю бессмертных подвигов обычных солдат. Могильная плита Прокопия Аврамкова - солдата, повторившего подвиг Александра Матросова. В битве в Новосокольническом районе Прокопий заслонил собой амбразуру немецкого дзота, что обеспечило выполнение боевой задачи.

На выставке также можно ознакомиться с личными документами, наградами и памятными предметами одного из героев-освободителей Константина Шестака.

Программа открытия включала в себя выступление коллектива Сводного оркестра 234 и 237 полков 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской, Краснознаменной ордена Суворова дивизии и певицы Татьяны Арсентьевой.