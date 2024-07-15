Культура

Лавандовая музыкальная феерия

Место силы и любимейший город, в ожидании встречи с которым проходит год — так солистка Мариинского театра Мария Баянкина описывает Псков. Каждое лето она приезжает сюда на праздник высокого вкуса — «Лавандовую ночь». И на террасе отеля «Покровский» вновь звучит выразительное сопрано в сопровождении ансамбля «Камерата Псков» под управлением маэстро Николая Хондзинского. На этот раз любители прекрасного собрались уже в седьмой раз. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера понаблюдала за тем, как все прошло.

В этом году с погодой повезло. Но так было не всегда. Директор отеля «Покровский» Ирина Кухи вспоминает самую первую «Лавандовую ночь»: температура воздуха в районе плюс шести, а перед выходом артистов стеной пошел дождь. Тогда организаторы праздника спешно укутывали стулья в дождевики, выдавали зрителям шуршащее обмундирование и больше всего боялись, что публика разойдется по домам еще до первого взмаха дирижерской палочки. Не разошлась.

«Было холодно, но люди не уходили, и я поняла, что это любовь навсегда, - призналась Ирина Кухи. - Мы очень любим этот проект, он стал визитной карточкой не только отеля, но и города. Многие размещают гостей, но мы — не только отель, а еще и проводник в мир прекрасного. Мы даем гостям нечто большее, и они это с благодарностью помнят. Мы очень гордимся, что делаем это из года в год».

В начале вечера хозяйка террасы попросила поднять руки тех, кто пришел уже в седьмой раз, и вверх взмыло достаточное количество ладоней, готовых к аплодисментам.

Но и «новенькие», конечно, тоже были в зрительном зале. Например, Дмитрий и Марина из Великих Лук.

«Слышали, что очень здорово и красиво, очень романтично, хорошие люди собираются, - рассказали они о причинах посещения концерта. - Вообще, когда приезжаем в Псков, останавливаемся в "Покровском", считаем его лучшим местом в городе по расположению, уюту, кухне, обслуживанию».

Считают так не только они.

«Я себя чувствую здесь как дома, - призналась Мария Баянкина. - Потрясающее место. Если меня спросите, где в Пскове остановиться, конечно, я остановлюсь в "Покровском". Это необыкновенная команда во главе с Ириной Кухи, от которой исходит тепло и любовь».

Дату нынешней «Лавандовой ночи» подбирали с учетом напряженного графика Марии Баянкиной и Николая Хондзинского. Выкроить свободное у обоих окно удалось только в будний день. А когда глянули в календарь, организаторы едва не ахнули: так это же 24 июля, День святой равноапостольной княгини Ольги, небесной покровительницы Пскова. Значит, все сделали правильно.

«Все как-то счастливо сложилось, - считает Мария Баянкина. - Для меня Псков давно — одно из мест силы, любимейший город, меня сюда тянет, весь год я жду, когда же приеду. И дети спрашивают, когда поедем. Вчера были с ними на экскурсии в Кремле, сегодня у Покровской башни, побродили у Поганкиных палат».

Сезон в Мариинке близок к завершению. Под его занавес Мария Баянкина исполняла заглавную партию в «Тоске» Пуччини. Певица называет ее «масштабной, громкой» — в противовес барочной музыке, звучащей в Пскове, «нежной, эластичной, откровенной, эмоциональной и ранимой».

«Все отодвигаешь, все другие проекты, настраиваешь голос, день за днем приближаешь его к барочному звучанию, - рассказала она о подготовке к «Лавандовой ночи». - Барочную музыку я сейчас исполняю очень редко, практически, только здесь. Это музыка, с которой я начинала свое творчество. Сейчас пою серьезные большие партии, а барокко требует полной отдачи, ты поешь либо барочную музыку, либо другую. Переключаться трудно, но для этого концерта я все откладываю в сторону. Он для меня неимоверно важен».

Не менее важен он и для Николая Хондзинского, стоявшего у истоков проекта. Именно маэстро, возглавлявший тогда оркестр областной филармонии, вместе с директором Елизаветой Барышниковой создали музыкальную концепцию «Лавандовой ночи».

«Большая удача, - убежден дирижер, - что нам удалось сохранить этот совершенно уникальный для нашей страны формат. Нигде больше я не сталкивался с такими концертами, когда на открытом воздухе музыка эпохи барокко так органично сплетается с современной атмосферой камерного фестиваля. Это изысканный вечер для эстетов, такого в стране больше нет нигде!»

Николай Хондзинский, Мария Баянкина и Ирина Кухи.

Маэстро призывает не пугаться термина «барочная музыка» и объясняет, что он всего-то и значит время создания произведений – XVI-XVIII века. Эксклюзивная программа была составлена из сочинений Генделя, Вивальди («спонсора скрипачей и концертных залов по всему миру», как с юмором заметил Николай Хондзинский, который в этот раз сам рассказывал о звучащей музыке, погружая слушателей в контекст эпохи и сюжетные перипетии) и их современников. Не обошлось, конечно, без псковских премьер: впервые были исполнены сочинения Монтеверди и Галло.

«Со времени создания эта музыка не потеряла актуальности, силы эмоционального воздействия, доступности даже для неподготовленного слушателя», - уверен дирижер.

После отъезда из Пскова Николай Хондзинский, один из самых востребованных современных дирижеров, сосредоточился на развитии московского ансамбля «Русская консерватория», созданного им 16 лет назад. Некоторые музыканты приехали на «Лавандовую ночь» вместе с ним (а еще из Петербурга, также выступали местные оркестранты). Например, Ася Гречищева, с дивной красоты теорбой (басовой лютней), без звучания которой уже невозможно представить «Лавандовую ночь».

«Ждем приятных эмоций и впечатлений, - перед началом концерта делились ожиданиями супруги Анатолий и Елена из Пскова. - Мы здесь в третий раз. Красивое место, красивая музыка, красивые люди. Организаторы молодцы, что дают нам такую возможность».

Елена пришла на событие в платье лавандового цвета. Оттенки этого же спектра выбрали и многие другие зрительницы. Они с удовольствием демонстрировали свои лавандовые наряды в фотозоне, куда проходили с приветственным бокалом от организаторов.

Наконец, все расселись по местам. Мария Баянкина выплыла на сцену в искрящемся платье, словно золотая рыбка, несущая сказку. Ее сопрано и утонченная классическая музыка словно плыли над крепостью и рекой Великой. Музыканты и солистка переносили публику от Карфагена к стенам Трои, рассказывали истории ревнивой Юноны и влюбленной Альчины, превозносили силу духа Юдифи и Дидоны. Ждала псковичей и развязка детективной истории об издании нот одного композитора под видом произведений другого.

Да что об этом рассказывать. «Лавандовую ночь» лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть публикации о том, как она прошла. Зрители нынешнего концерта надеются, что и в восьмой раз у псковичей будет такая возможность.

Юлия Магера