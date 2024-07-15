Культура

Мастер-классы по танцам пройдут на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Студия танца «В удовольствие» примет участие в празднике «Воевода Шуйский» и проведет несколько мастер-классов по историческим танцам. Масштабное событие пройдет на территории у Покровской башни в Пскове 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Репертуар студии включает реконструированные исторические танцы Средневековья и эпохи Возрождения. В показательные программы коллектива входят как постановочные концертные номера, так и танцы в формате мастер-классов, где зрители могут танцевать вместе с артистами.

Гости исторического праздника попробуют себя в танцах XIV-XVII веков, которые были популярны в Италии, Франции, Англии и Испании. Участники студии научат вас танцевать конский и башмачный бранль, турдион, разновидности македонского кругового и спирального танца, а также многие другие.

Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

