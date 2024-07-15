Концерты органной и ансамблевой музыки пройдут в Печорах в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонакте»
9 августа в 21:00 пройдет гала-концерт «Орган при свечах», на котором выступят:
10 августа в 15:00 выступит Анна Хоменя (орган, Беларусь-Франция).
11 августа в 16:00 для зрителя исполнят композиции Пётр Термен, Наталья Термен (терменвокс, Санкт-Петербург), Дина Ихина (Печоры-Псков), Алина Лексунова (орган, Москва). Впервые в ансамбле с органом прозвучит уникальный инструмент Терменвокс.
В программе:
17 августа в 16:30 на сцену выйдет Мария Макаренко (орган, Москва).
18 августа в 16:00 выступит Виктория Гамазова (орган, Тольятти).
24 августа в 16:30 - Ольга Бестужева (орган, Нижний Новгород).
25 августа 16:00 композиции исполнит вокальный ансамбль старинной музыки:
29 августа - 18:30, 30 августа - 18:30 выступит заслуженный артист России, Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург).
Адрес проведения мероприятия: город Печоры, улица Гагарина 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.