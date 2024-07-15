Культура

Концерты органной и ансамблевой музыки пройдут в Печорах в августе

Концерты органной и ансамблевой музыки пройдут в Печорах в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонакте»

9 августа в 21:00 пройдет гала-концерт «Орган при свечах», на котором выступят:

Илья Кричевский (гобой, Псков);

Ольга Фëдорова (скрипка, Псков);

Анна Хоменя (орган, Беларусь-Франция);

Дина Ихина, Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).

10 августа в 15:00 выступит Анна Хоменя (орган, Беларусь-Франция).

11 августа в 16:00 для зрителя исполнят композиции Пётр Термен, Наталья Термен (терменвокс, Санкт-Петербург), Дина Ихина (Печоры-Псков), Алина Лексунова (орган, Москва). Впервые в ансамбле с органом прозвучит уникальный инструмент Терменвокс.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750);

Ария из оркестровой сюиты №3, Ре мажор,BWV 1068;

Георг Фридрих Гендель (1685 - 1759);

Verdi Prati;

ария Affanni del pensier из оперы Ottone;

Dignare из кантаты Dettingen Te Deum;

Lascia ch'io pianga из оперы «Ринальдо»;

Луи Нидермайер ( 1802-1861);

Pieta Signore;

Владимир Вавилов ( 1925 - 1973);

Ave Maria;

Астор Пьяццолла ( 1921 - 2001);

и другие.

17 августа в 16:30 на сцену выйдет Мария Макаренко (орган, Москва).

18 августа в 16:00 выступит Виктория Гамазова (орган, Тольятти).

24 августа в 16:30 - Ольга Бестужева (орган, Нижний Новгород).

25 августа 16:00 композиции исполнит вокальный ансамбль старинной музыки:

Monte Verde (Москва);

Александра Гребенюкова (меццо-сопрано);

Александр Гребенюков (тенор);

Илья Мельников (тенор);

Александр Гордон (бас);

Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).

29 августа - 18:30, 30 августа - 18:30 выступит заслуженный артист России, Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург).

Адрес проведения мероприятия: город Печоры, улица Гагарина 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.