Культура

Узнать о быте предков в XVI веке смогут псковичи на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский» прогремит 24 августа на территории у Покровской башни в Пскове. Мероприятие посвящено событиям героической обороны Пскова от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах.

В течение всего праздника на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь, где можно будет узнать о быте наших предков в XVI веке.

Также гостей праздника ждут всевозможные интерактивные площадки.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.