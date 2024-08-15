Культура

«Битва дружин» состоится в Пскове на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Десятый юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 24 августа. Стали известны интерактивы, которые организаторы предоставят в день проведения мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Битва дружин. На площадке юные участники исторического праздника смогут показать свою удаль и хитрость. Облачившись в мягкое снаряжение, им предстоит одолеть команду соперников и забрать их знамя.

Деревянные игрушки. На мероприятии будет работать тематическая зона с деревянными играми. Специально для посетителей праздника организаторы подготовили множество забав, где можно будет проверить свою ловкость, хитрость и меткость.

Музейная мастерская. На историческом празднике будет работать Музейная мастерская Псковского музея-заповедника Гости смогут создать уникальные авторские сувениры в техниках джутового плетения и набойки по ткани. Также можно будет расписать глиняный изразец с применением цветовой палитры характерной для изразцов XVII века.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.