Культура

Аранжировками русских народных песен от фолк-группы «Вольный ветер» завершился праздник «Воевода Шуйский» в Пскове

Завершился праздник «Воевода Шуйский» в Пскове выступлением фолк-группы «Вольный ветер», сообщает Telegram-канал Псковского музея-заповедника.

Музыканты коллектива уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами.

В репертуаре группы «Вольный ветер» множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В их творчестве гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни.

«Это был насыщенный и яркий день. Благодарим всех, кто пришел!»,- отметили организаторы праздника.

Организаторами мероприятия являются Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.