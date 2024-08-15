Культура

Новую театрализованную программу представят в Вечаше 7 сентября

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова приглашает гостей на театрализованную программу «Осень в дворянской усадьбе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Театральная зарисовка перенесёт посетителей в начало XX века. Они познакомятся с владельцами имения Вечаша – Софьей Огарёвой и её дочерью. Гости услышат, о чём беседуют дамы и что их волнует.

Гостеприимные хозяева пригласят в дом, развлекут занятной беседой о традициях чаепития в дворянских усадьбах, а также займут играми. Участники программы угостятся ароматным чаем и вкуснейшим яблочным пирогом.

Мероприятие пройдет 7 сентября в Музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова. Начало в 12:00