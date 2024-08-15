О применении найденных на раскопе керамических сосудов рассказали псковские археологи

Найденные на улице Кузнецкой в Пскове огромные керамические сосуды применяли, вероятно, для сброса горячей золы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото: «Псковская археология» / Telegram
Несколько целых огромных керамических сосудов нашли археологи на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Первоначальной версией их применения было обеспечение противопожарной безопасности.
Напомним, работы проводят на самом масштабном по площади раскопе 2024 года на улице Кузнецкой в Пскове.