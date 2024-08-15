Культура

Праздник в честь двух римских богинь готовят в «Михайловском»

Выставку урожая откроют завтра, 13 сентября, в мемориальной усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее.

К картинке: Александр Стройло. Спасовские яблоки (1996). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Традиционная экспозиция подготовлена сотрудниками службы музейных лесов и парков. По михайловскому обыкновению она называется по строке из Пушкина: «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Эта цитата из лицейского, 1815 года стихотворения «К Юдину» вот уже который год служит «слоганом» подобных акций, а Флора и Помона, которых упоминает здесь поэт, — римские богини: цветов, расцвета, весны и полевых плодов — Флора, и древесных плодов и изобилия — Помона.

Как уточнила главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, урожай, который будет представлен на выставке — часть выращенного нынешним летом на огородах и в садах мемориальных усадеб Ганнибалов и Пушкиных («Михайловское»), Ганнибалов («Петровское»), Осиповых и Вульфов («Тригорское»), в «Пушкинской деревне» в Бугрово и в маленьком музейном питомнике. При этом подавляющее большинство растений, которые можно будет увидеть на «урожайной выставке» — из числа тех, что культивировали в здешних местах в пушкинское время и ранее. Какие-то культуры, анонсировала хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника, посетители выставки увидят такими, как они растут на грядках, в теплицах и на огородах, а некоторая часть урожая уже переработана и помещена в банки, впрок.

«В условиях аномальных погодных температур, которые, увы, стали нередки в нашей зоне, в нынешнем сезоне наши сады не смогли порадовать урожаем яблок, — посетовала Галина Пиврик. — Как раз во время цветения ударили морозы до 6—8 градусов. Попали под возвратные весенние заморозки и цветущие ягодные кустарники — красная и чёрная смородина и крыжовник, а также слива и вишня. Летом случилась засуха, однако сотрудникам службы всё-таки удалось вырастить и частично сохранить урожай сельскохозяйственных культур, которые возделываются на усадебных огородах: лён, овёс. Зато, нужно отметить, что наши маленькие помощники — пчёлы в этом году собрали отменно много мёда».

Для гостей, которые придут и приедут на открытие выставки, приготовят угощение — то, что «в старину едали деды». Кроме того, овощи, выращенные на экологически чистых заповедных территориях, равно и овощные заготовки, а также музейный мёд при желании можно будет увезти с собой. В «Михайловском» добавили, что ухоженные усадебные сады и огороды — гордость музея. Они — тоже экскурсионные объекты, причём немаловажные, неизменно привлекающие искреннее внимание посетителей, особенно туристов из больших городов. «На удивление, не только современные дети, но и взрослые лишь в самых общих чертах представляют, как, например, растут морковь и свёкла, и уж совсем не знают, как на грядках выглядят горчица или чеснок» — констатировали в музее.

На фруктово-овощной «вернисаж» в огород, разбитый в северном саду усадьбы, гостей 13 августа ждут к 14.00. В целом же выставка «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», как сейчас планируется, будет работать в течение трёх дней, до 15 сентября. Вход на неё свободный для всех желающих.