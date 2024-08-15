Культура

Рубели, зеркало XIX века и туфли пополнили музей «Горница» в Красногородском округе

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает реализацию проекта «Школьный краеведческий музей “Горница”» на базе Красногородской специальной школы-интерната. Проект реализуется с января 2024 года при поддержке правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее предоставили в Псковском областном отделении Российского детского фонда

В интернатном учреждении оборудован и функционирует краеведческий музей, который регулярно пополняется новыми экспонатами. На сегодняшний день музей насчитывает более 200 экспонатов. Их регулярно передают в музей жители Красногородского округа, педагоги и воспитатели учреждения, а также заинтересованные в сохранении истории люди.

Вот только некоторые истории экспонатов школьного краеведческого музея:

Зеркало в резной дубовой раме, изготовленное примерно в XIX веке. Это зеркало было большой ценностью для семьи из Красногородского округа. Когда двум дочерям нужно было собирать преданное, зеркало разрезали пополам. Где находится вторая половина – не известно.

Домотканые льняные рушники. Им около 100 лет. Эти предметы крестьянского быта использовались не только в прямом назначении как полотенце, ими украшали дом.

Стульчик сапожника. В сапожном деле важна аккуратность. Чтобы удобно было работать, сапожник сделал «Липку» – стульчик из дерева липы, обтянутый кожей. В стульчике есть небольшая дырка для инструментов и кусочков кожи.

Туфли 40-х годов ХХ века. В годы Великой Отечественной войны владелица этих туфель пыталась обменять их вместе с другими сохранившимися вещами на нетель. Но у хозяйки туфель была маленькая нога, поэтому туфли никому не подошли, и их вернули владелице.

Рубели. Это предмет домашнего обихода, который использовался при стирке и при глажке белья. Обработка ткани рубелем не только удаляла складки, но и делала ее мягче. Рубели изготавливали из древесины твёрдых пород — дуба, бука, рябины, клена.

Про музейные экспонаты воспитанники учреждения узнают на музейных уроках, а гости музея на регулярных экскурсиях, которые проводят как педагоги, так и дети. Такие интерактивные мероприятия знакомят детей с историей родного края, воспитывают уважение к истории и традициям, рассказали в отделении детского фонда.

Помимо этого, музей перешёл на интерактивную площадку «Виртуальный школьный музей». Она даёт возможность создания электронной базы фонда музея, обеспечивает учёт и сохранность музейной коллекции. Сейчас педагоги учреждения активно работают над созданием виртуальных экскурсий и экспозиций, чтобы ими можно было делиться в социальных сетях.