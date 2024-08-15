Псковский музей ищет экскурсовода в Спасо-Преображенский собор

Открыта вакансия экскурсовода в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Приоритет экскурсионной деятельности – памятники архитектуры и монументальной живописи. Требуется высшее образование; проведение экскурсий по Пскову, законченные курсы экскурсоводов будут преимуществом соискателя.
Обязанности:
- проведение экскурсий по музейным объектам в соответствии с нормами и учетом режимов работы;
- совершенствование форм и методов проведения экскурсии;
- участие в культурно-просветительских мероприятиях музея, в том числе по увеличению посещаемости и узнаваемости объектов музея;
- знание туристских ресурсов и объектов показа Псковской области;
- дежурство по отделу в соответствии с установленным графиком, в том числе в качестве администратора по приему и организации экскурсий.
Условия:
- оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и 3 дополнительных, оплачиваемый больничный;
- полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя с 9:30 до 18:00.
- заработная плата: при собеседовании.
Резюме призывают присылать с указанием вакансии на электронный адрес: pskovmural@mail.ru.
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