Псковский музей ищет экскурсовода в Спасо-Преображенский собор

Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это»

Четыре уличных вазона установит ТОС на территории Дновского культурного центра

«Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube?

Фотофакт: На улице Петровской в Пскове разрешили парковаться под углом к краю проезжей части